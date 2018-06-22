AB’den sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonlarına yönelik yasa tasarısı

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Haziran () – Avrupa Konseyi, üye devletlerin sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonuna ilişkin yasa tasarısı (883/2004 ve 987/2009 yasalarının revize edilmesi) üzerinde anlaştı.

Güvenlik sistemlerinin koordinasyonuna ilişkin düzenlemelerde revizyon öngören tasarı, ulusal güvenlik sistemlerini kalkınmasına yönelik kurallarla modernize etmeyi hedefliyor.

Düzenlemelerde yapılacak güncellemeler Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser Petkov’un ifadeleriyle “Kuralları daha net, daha adil ve uygulaması daha kolay hale getiriyor.”

Konsey’den yapılan açıklamaya göre yasada yapılacak değişiklikler Avrupa Birliği genelinde insanların özgürce dolaşabilmesini kolaylaştıracak.

Yasadaki değişikliklere ilişkin tasarı beş alana odaklanıyor: işsizlik yardımları, uzun dönem bakım yardımları, ekonomik olarak aktif olmayan kişilerin yardımlara erişimi, aile yardımları ve kendi ülkesi dışında yaşayanlara yapılan yardımlar. Ayrıca tasarıda bazı küçük değişiklikler bulunuyor.

İşsizlik yardımına ilişkin öngörülen değişiklikleri içeren tasarı, işsizlik yardımlarının koordinasyonu, ihraç edilebilirliği ve toplanmasına ilişkin güncellemeler içeriyor.

Üye devletlerin dönemsel iş arayanların işsizlik ödemelerini hak edilen süre sonuna kadar ihraç etmesine izin veriyor, mevcut yasada ise bu süre altı ayla kısıtlı. Üye devletlerin işsizlik yardımı sağlayarak ve ve üye devletlere işsiz kişileri kendi bölgelerinde en az bir ay istihdam ettirmesini gerektirerek istihdam piyasaları arasında daha yakın bağ kurulmasını teşvik ediyor. Bir üye devlette işsizlik yardımı alan kişilerin ülke değiştirmesi ve en az üç ay çalışması halinde işsizlik yardımlarının sorumluluğunun da ülkeden ülkeye transfer edilebilmesine olanak sağlıyor.