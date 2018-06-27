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AB’den havacılık ve drone kullanımına ilişkin yeni düzenleme

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Haziran () – Avrupa Konseyi Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) hedeflerinin de içinde bulunduğu havacılık güvenlik kurallarını revize etti ve ilk kez her ölçüde sivil drone kullanımına ilişkin AB genelinde...

AB’den havacılık ve drone kullanımına ilişkin yeni düzenleme

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Haziran () – Avrupa Konseyi Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) hedeflerinin de içinde bulunduğu havacılık güvenlik kurallarını revize etti ve ilk kez her ölçüde sivil drone kullanımına ilişkin AB genelinde geçerli olacak bir dizi düzenleme getirdi. Artık dronelar bir insanla temasa geçtiğinde 80 joule ve üzeri kinetik enerji transfer ediyorsa sisteme kaydedilmek zorunda olacak. 

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre reform, AB havacılık sektörünün büyümesini mümkün kulacak, daha rekabetçi hale getirecek ve inovasyonu teşvik edecek, orantılı ve riskleri temel alarak tasarlanmış kurallar içeriyor. 

Konuya ilişkin taslak anlaşma 29 Kasım 2017’de tamamlanmıştı. 

Bulgaristan Ulaştırma, Bilişim Teknolojileri ve İletişim Bakanı Ivaylo Moskovski “Bu kurallar hava yolculuklarının, semalarımız giderek daha da kalabalık hale gelirken, güvenli şekilde devam etmesini sağlayacak” dedi. 

Drone’lara ilişkin düzenmele güvenliği, emniyeti, mahremiyeti, verilerin korunmasını ve çevre korumayı temel alan prensipler üzerine geliştirildi. 

Düzenleme drone operatörlerinin kayıt altına alınmasını gerektiriyor. Eğer bir trone bir insanla temasa geçtiğinde 80 joule ve üzeri kinetik enerji transfer ediyorsa drone operatörleri drone’ları kayıt etmek zorunda olacak. 

Düzenleme em Konsey hem de Avrupa PArlamentosu tarafından imzalandıktan sonra AB Resmi Gazetesi’nde, Temmuz sonunda yayınlanmış olacak ve yayınlanmasından 20 gün içinde yürürlüğe girecek.

 

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