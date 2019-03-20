AB’den Google’a 1.49 milyar euro ceza

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () – Avrupa Birliği (AB) Rekabet Müfettişi Margrethe Vestager, AB’nin Google’ı çevrimiçi reklam pazarında, konumunu kötüye kullanması sebebiyle 1.49 milyar euroluk bir ceza kesti.

Google’dan yapılan açıklamada, şirketin Avrupa paarında “seçenekler” ve “rekabet” konularında daha dikkatli olacağı duyuruldu.

Vestager, Google’ın web sitesi sahiplerine aramalar üzerinden gelir elde etme şansı veren Search AdSense programı üzerinden komisyonculuk yaptığını ve bu sayede Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde 2006 ve 2016 yılları arasında Pazar payını yüzde 70 artırdığını söyledi.

Vestager, “Avrupa Komisyonu Google’a, piyasadaki baskın pozisyonunu kullanarak komisyonculuk yapması sebebiyle, 1.49 milyar dolar ceza kesti. Google, çevrimiçi arama reklamlarındaki üstünlüğünü artırarak üçüncü taraf web sitelerine rekabet karşıtı sözleşme kısıtlamaları uygulayarak kendisini rekabet baskısından korudu. AB antitröst kuralları uyarınca bu yasadışı.

Google, Android’in baskın pazar konumunu kötüye kullandığı için Avrupa Birliği tarafından 4.3 milyar Euro para cezasına çarptırıldığı geçen yılki antitröst davasının ardından Avrupa'da "seçim ve rekabeti" destekleme konusunda daha fazla çalışacağını açıkladı. Şirket, Avrupa'daki mevcut ve yeni Android cihaz kullanıcılarına, ürünlerini varsayılan olarak sunmak yerine hangi tarayıcı ve arama uygulamalarını kullanmak istediklerini sorulduğunu belirtti.

Google’ın küresel Genel Başkan Yardımcısı Kent Walker, “Komisyon’un endişelerini gidermek için ürünlerimizde çok çeşitli değişiklikler yaptık” dedi. Walker, para cezasından bahsetmeden, şirketin önümüzdeki birkaç ay içinde Avrupa'da rakiplere daha fazla varlık gösterme imkanı sağlamak için daha fazla güncelleme yapacağını söyledi.

Kararı açıklandığı basın toplantısında, Avrupa Rekabet Komiseri Margrethe Vestager, Google’ın düzenlemenin alışveriş hizmetleri ve Android cihazlarıyla ilgili endişelerini gidermek için harekete geçtiğini belirtti.