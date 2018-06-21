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AB’de Eurojust için de yeni düzenlemeler geliyor

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Haziran () – Avrupa Birliği ardı ardına entegrasyon adımları atıyor. Avrupa Konseyi’nin 28 üyeli birliğin entegrasyonu için yenilediği son düzenlemelerden biri de Avrupa Birliği ceza ve yargı konularında işbirliği...

AB’de Eurojust için de yeni düzenlemeler geliyor

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Haziran () – Avrupa Birliği ardı ardına entegrasyon adımları atıyor. Avrupa Konseyi’nin 28 üyeli birliğin entegrasyonu için yenilediği son düzenlemelerden biri de Avrupa Birliği ceza ve yargı konularında işbirliği kurumu Eurojust’ı konu alıyor.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre üye ülkelerin AB temsilcileri Avrupa Birliği adalet ve yargı işbirliği otoritesi Eurojust’a ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmasına karar verdi.

Yeni düzenleme kurumun faaliyetlerinin etkinliğini iyileştirme amacıyla yeni bir yönetim modeli getiriyor.

Eurojust düzenlemesindeki revizyon, hem mali suçlarla ilgilenen yeni savcılık makanı Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi’ni hem de Konsey’in geçen haftalarda aldığı yeni Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu dikkate alarak yapıldı.

Bulgaristan Adalet Bakanı Tsetska Tsacheva konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Eurojust, terör eylemleri, yasa dışı sığınmacı kaçakçılığı veya siber suçlar gibi sınır ötesi organize suçlarda etkin bir şekilde tepki verebilmek için kritik önem taşıyor.

“Yapılan bu reformla Eurojust daha etkin hale gelecek ve üye ülkeler arasında ceza adaleti işbirliğini geliştirecek.”

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