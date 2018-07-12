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ABD’de yıllık TÜFE altı yılın zirvesinde

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Temmuz () - ABD TÜFE Haziran’da beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0.1 olurken, yıllık TÜFE yüzde 2.9 ile altı yılın zirvesine tırmandı. ABD İşgücü İstatistikleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada,...

ABD’de yıllık TÜFE altı yılın zirvesinde

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Temmuz () - ABD TÜFE Haziran’da beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0.1 olurken, yıllık TÜFE yüzde 2.9 ile altı yılın zirvesine tırmandı.

ABD İşgücü İstatistikleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada, çekirdek TÜFE’nin Haziran’da yüzde 0.2 yükseldiği ve yıllık çekirdek enflasyonun ise yüzde 2.3’e çıktığı belirtildi ve şu açıklamalar yapıldı:

“Barınma, yakıt ve gıda fiyatlarındaki artışlar endeksteki artışta etkili oldu.

“Gıda fiyatları yüzde 0.2 artarken, yakıt fiyatları yüzde 0.5 arttı. Enerji endeksi ise elektrik ve doğalgaz fiyatlarına bağlı yüzde 0.3 geriledi.

“Çekirdek TÜFE Haziran’da yüzde 0.2 arttı. Barınma fiyatları yüzde 0.1 artarken, sağlık hizmetleri, otomobil ve yeni araçların da fiyatları yükselti.

“TÜFE’de yıllık artış yüzde 2.9 ile Şubat 2012’den bu yana en yüksek düzeyine ulaşırken, çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2.3 arttı.

“Gıda endeksinde yıllık artış yüzde 1.4, enerji endeksinde yıllık artış yüzde 12.0 oldu. Enerji endeksindeki yıllık artış Şubat 2017’den beri en yüksek düzeye ulaştı.”

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