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ABD’de yıllık enflasyon, ücretlerdeki artışı sildi

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Temmuz () – ABD’de reel ortalama saatlik ücretler Haziran’da aylık yüzde 0.1 yükselerek TÜFE’deki aylık yüzde 0.1’lik artışı silmiş oldu. Veriler ABD istihdam piyasalarındaki güçlü seyrin devam ettiğine...

ABD’de yıllık enflasyon, ücretlerdeki artışı sildi

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Temmuz () – ABD’de reel ortalama saatlik ücretler Haziran’da aylık yüzde 0.1 yükselerek TÜFE’deki aylık yüzde 0.1’lik artışı silmiş oldu. Veriler ABD istihdam piyasalarındaki güçlü seyrin devam ettiğine işaret etti.

Enflasyondaki yıllık yükseliş Amerikalı işçilerin son bir yıldaki ücret artışlarını silmiş oldu, fakat kazançlar ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi kesintileriyle kısmen desteklendi. Son 12 aydır yatay seyreden reel saatlik ücretler Haziran’da yüzde 0.1 arttı.

ABD İşgücü İstatistikleri Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, reel ücretlerdeki artış, ortalama saatlik ücretlerdeki yüzde 0.2’lik artış ve TÜFE’deki yüzde 0.1’lik artıştan kaynaklandı.

Üretimde ve denetsel olmayan pozisyonlarda çalışan kişilerin ücretleri Haziran’da yüzde 0.1 arttı.

ABD’de ücretler Haziran’da bir yıl öncesine göre yüzde 0.2 arttı.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları Temmuz'un ilk haftasında beklentilerin de üzerinde düştü ve iki ayın en düşük düzeyine geriledi.

ABD’de Temmuz’un ilk haftasındaki işsizlik maaşı başvuruları 18 bin düşüşle 214 bin oldu ve 5 Mayıs’tan bu yana görülen en düşük düzeye geriledi. Beklenti işsizlik maaşı başvurularının 225 bin olmasıydı.

Bir önceki haftanın verisi ise 231 binden 232 bine revize edildi.

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