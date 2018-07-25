ABD’de yeni konut satışları Haziran’da 8 ayın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Temmuz () – ABD’de yeni konut satışları Haziran’da yıllık bazda yüzde 5.3 düşüşle sekiz ayın en düşük düzeyine geriledi.

ABD Nüfus Bürosu verilerine göre;

- ABD’de Haziran’da yeni konut satışları yıllık yüzde 5.3 düşüşle 631 bine geriledi.

- Mayıs’taki 689 bin yeni konut satışı verisi 666 bine revize edildi.

- 631 bin yeni konut satışı Ekim 2017’den bu yana en düşük yeni konut satış rakamı oldu.

- Yeni konut satışlarının yüzde 2.8 düşmesi ve 670 bine gerilemesi beklenirken, yüzde 5.3 düştü.

- Mayıs’ta ABD yeni konut satışları yüzde 6.7 artmış ve bu Kasım 2017’den bu yana en sert yükselişti.

- Ortalama yeni konut fiyatı Haziran’da yıllık yüzde 4.2 düşüşle 302 bin 100 dolara geriledi.

- Haziran’da Mayıs’a göre yüzde 1.7 artışla 301 bin yeni konut satışa sunuldu.