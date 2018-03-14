ABD’de üretici fiyatları Şubat’ta beklentilerin altında kaldı

İstanbul, 14 Mart () – ABD’de üretici fiyatları, Şubat ayında yüzde 0.2 artarak, yüzde 0.4 olan beklentilerin altında kaldı.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu’ndan yapılan açıklamada, nihai talep fiyatları Ocak’ta yüzde 0.4 arttığı, Aralık’ta değişmediği belirtildi.

Şubat ile biten 12 aylık sürede nihai talep endeksi mevsimsel etkilerden arındırılmamış haliyle yüzde 2.8 arttı.

Gıda, enerj, ve ticaret hizmetleri nihali talep endeksi Şubat’ta Ocak ayındaki gibi yüzde 0.4 arttı. Gıda, enerji ve ticaret hizmetlerinde yıllık nihai talep fiyatları ise Şubat ile biten 12 aylık sürede yüzde 2.7 arttı. Bu artış verilerin açıklanmaya başladığı Ağustos 2014’ten bu yana en büyük artış olarak kaydedildi.