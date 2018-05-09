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ABD’de üretici fiyatları Nisan’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.6 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mayıs () – ABD’de üretici fiyatları Nisan’da aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.6 arttı. Beklenti ise Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) Nisan’da yüzde 0.3 artmasıydı. ABD’de ÜFE Mart’ta yüzde 0.3, Şubat’ta...

ABD’de üretici fiyatları Nisan’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.6 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mayıs () – ABD’de üretici fiyatları Nisan’da aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.6 arttı. Beklenti ise Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) Nisan’da yüzde 0.3 artmasıydı. ABD’de ÜFE Mart’ta yüzde 0.3, Şubat’ta yüzde 0.2 artmıştı.
ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre hizmet fiyatlarında artış Nisan ayı için yüzde 0.1 olurken, ürün fiyatları Şubat ayına göre değişiklik göstermedi.
Yapılan açıklamada şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:
-    ABD’de Üretici Fiyat Endeksi Nisan’da yüzde 0.1 arttı, beklenti yüzde 0.3
-    ABD’de Üretici Fiyat Endeksi Nisan’da yıllık yüzde 2.6 arttı
-    ABD’de hizmet fiyatları Nisan’da yüzde 0.1 arttı, ürün fiyatları değişmedi.
-    Gıda, enerji ve ticaret hizmetlerinin hariç tutulduğu çekirdek ÜFE ise Nisan’da yüzde 0.1 arttı.
-    Mart’ta çekirdek ÜFE yüzde 0.4 olmuştu.
-    Nisan’la biten 12 aylık sürede çekirdek ÜFE yüzde 2.5 arttı.

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