ABD’de ÜFE Haziran’da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.4 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz () – ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Haziran’da, yüzde 0.2 olan beklentilere karşın, yüzde 0.3 arttı. ÜFE yıllık artışı ise yüzde 3.4 ile son yedi yılın en yüksek ikinci ÜFE artışı oldu.

ABD İşgücü İstatistikleri Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre;

ABD ÜFE Mayıs’ta yüzde 0.5, Nisan’da yüzde 0.1 artmıştı ABD ÜFE Haziran’da yıllık yüzde 3.4 arttı ÜFE’deki yıllık artış en son Kasım 2011’de görülen yüzde 3.7’lik artıştan sonra son 7 yılın en yüksek artışı oldu.