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ABD’de ÜFE Haziran’da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.4 arttı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz () – ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Haziran’da yüzde 0.3 arttı, beklenti ÜFE’nin yüzde 0.2 artmasıydı. ÜFE yıllık artışı ise yüzde 3.4 ile son yedi yılın en yüksek...

ABD’de ÜFE Haziran’da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.4 arttı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz () – ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Haziran’da yüzde 0.3 arttı, beklenti ÜFE’nin yüzde 0.2 artmasıydı. ÜFE yıllık artışı ise yüzde 3.4 ile son yedi yılın en yüksek ikinci ÜFE artışı oldu.
ABD İşgücü İstatistikleri Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre;
 - ABD ÜFE Mayıs’ta yüzde 0.5, Nisan’da yüzde 0.1 artmıştı
 - ABD ÜFE Haziran’da yıllık yüzde 3.4 arttı
 - ÜFE’deki yıllık artış en son Kasım 2011’de görülen yüzde 3.7’lik artıştan sonra son 7 yılın en yüksek artışı oldu.
Yapılan açıklamaya göre ÜFE’deki artışta hizmet fiyatlarındaki yüzde 0.4’lük artış ve ürün fiyatlarındaki yüzde 0.1’lik artış etkili oldu.
Hizmet fiyatlarındaki yüzde 0.4’lük artış, Ocak ayındaki yüzde 0.5’lik artıştan bu yana en güçlü hizmet fiyatları artışı oldu.
Ticaret hizmetleri fiyatlarındaki artış hizmet fiyatlarındaki artışta en etkili kalem oldu.
Endeksteki artışın yüzde 40’dan fazlası yakıt ve yağ fiyatlarındaki yüzde 21.8’lik artıştan kaynaklandı.
Giyim, ayakkabı ve aksesuar fiyatları ise Haziran’da yüzde 2.9 düştü.
Hasta bakım ve havayolu hizmet fiyatları ise yine Haziran’da düşüş gözlemlenen kalemlerden.
Gıda, enerji ve ticaret hizmetleri dışındaki çekirdek ÜFE Haziran’da yüzde 0.3 arttı. Mayıs’ta çekirdek ÜFE’deki artış yüzde 0.1 olmuştu.
Çekirdek ÜFE Haziran ile biten oniki aylık sürede yüzde 2.7 arttı.

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