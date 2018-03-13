ABD’de ücretler Şubat ayında değişmedi

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart () - ABD İstatistik Bürosu'nun verilerine Şubat ayında reel ortalama saatlik kazançlar Ocak ayına göre değişmedi. Yapılan açıklamada saat ücretlerindeki yüzde 0.1’lik artışın Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki yüzde 0.2’lik yükselişle etkisiz kaldığı belirtildi.
Reel ortalama haftalık ücretler, reel saatlik ücretlerde artış olmaması ve haftalık ortalama çalışma saatinin de yüzde 0.3 artmasıyla birlikte yüzde 0.3 arttı.
Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart () - ABD İstatistik Bürosu'nun verilerine Şubat ayında reel ortalama saatlik kazançlar Ocak ayına göre değişmedi. Yapılan açıklamada saat ücretlerindeki yüzde 0.1’lik artışın Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki yüzde 0.2’lik yükselişle etkisiz kaldığı belirtildi.