ABD’de tüketici güveni Temmuz’da 127.4’e yükseldi, beklenti 126.5

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Temmuz () – ABD’de tüketici güveni Temmuz’da beklentilerin de üzerinde yükseldi ve Haziran’daki sert düşüşün ardından 127.4 düzeyine çıktı.
ABD’de kamuoyunun mevcut ekonomik koşullar, gelecek altı aya yönelik öngörüler, iş ve istihdam piyasası koşullarına ilişkin beklentilerini ölçen anket sonuçlarına göre, Temmuz’da tüketici güveni Haziran’daki 126.4 düzeyinden 127.4 düzeyine çıktı.
Confidence Board tarafından yapılan endeksin Temmuz’da 126.5 düzeyine çıkması bekleniyordu.