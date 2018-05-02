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ABD’de tarım dışı istihdam Nisan’da 204 bin yükseldi, beklenti 200 bindi. (2)

(Sektörel dağılım ayrıntılarıyla güncellendi) Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs () - ABD’de tarım dışı istihdam Nisan’da 204 bin yükseldi, beklenti 200 bindi. ABD’de tarım dışı istihdam Mart’ta 241 bin artmıştı. ADP/Moody’s...

ABD’de tarım dışı istihdam Nisan’da 204 bin yükseldi, beklenti 200 bindi. (2)

(Sektörel dağılım ayrıntılarıyla güncellendi)
Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs () - ABD’de tarım dışı istihdam Nisan’da 204 bin yükseldi, beklenti 200 bindi. ABD’de tarım dışı istihdam Mart’ta 241 bin artmıştı.
ADP/Moody’s Analytics tarafından açıklanan ADP Ulusal İstihdam Raporu’na göre ABD’de özel sektör istihdamı Nisan ayında 204 bin arttı.
Küçük şirketlerdeki artış 62 bin olurken, orta ölçekli şirketlerdeki istihdam 88 bin arttı. 500 ve üzeri çalışanı olan büyük şirketlerde ise istihdam 54 bin arttı.
ABD Toplam tarım dışı istihdam artışı: 204 bin
Şirket büyüklüğüne göre:
- Küçük şirketler: 62 bin
      1-19 çalışan 31 bin
      20-49 çalışan 31 bin
- Orta ölçekli şirketler: 88 bin
      50-499 çalışan 88 bin
- Büyük şirketler: 54 bin
      500-999 çalışan 12 bin
      1 bin+ çalışan 42 bin
Sektöre göre:
-  Ürünler: 44 bin
      Doğal kaynaklar/maden 7 bin
      İnşaat 27 bin
      İmalat 10 bin
- Hizmetler: 160 bin
      Ticaret/ulaşım/yan hizmetler 14 bin
      Bilişim -2 bin (düşüş)
      Finansal faliyetler 7 bin
      Profesyonel/iş hizmetleri 58 bin
- Profesyonel/ teknik hizmetler 34 bin
- Şirket/kurum yönetimi 5 bin
- İdari/destek hizmetler 20 bin
       Eğitim/sağlık hizmetleri 39 bin
- Sağlık hizmetleri/sosyal yardım 35 bin
- Eğitim 4 bin
        Eğlence/konaklama 36 bin

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