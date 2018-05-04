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ABD’de tarım dışı istihdam Nisan’da 164 bin arttı, işsizlik yüzde 3.9’a geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () – ABD’de tarım dışı istihdam Nisan’da 164 bin arttı, beklenti 198 bin artmasıydı. İşsizlik oranı ise Nisan ayında Mart’taki yüzde 4.1 düzeyinden yüzde 3.9'a geriledi. ABD İşgücü İstatistikleri...

ABD’de tarım dışı istihdam Nisan’da 164 bin arttı, işsizlik yüzde 3.9’a geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () – ABD’de tarım dışı istihdam Nisan’da 164 bin arttı, beklenti 198 bin artmasıydı. İşsizlik oranı ise Nisan ayında Mart’taki yüzde 4.1 düzeyinden yüzde 3.9'a geriledi.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre ABD’de tarım dışı istihdam Nisan ayında 164 bin artarken, işsizlik oranı da altı ay boyunca yüzde 4.1 düzeyindeyken Nisan’da yüzde 3.9’a geriledi. ABD’de işsiz kişilerin sayısı da bir önceki aya göre azalarak 6.3 milyona geriledi.

İki gün önce ADP/Moody’s Analytics tarafından açıklanan verilere göre ABD’de tarım dışı istihdam Nisan’da 204 bin yükselmişti ve beklenti 200 bin düzeyindeydi. ABD’de tarım dışı istihdam Mart’ta 241 bin artmıştı.

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