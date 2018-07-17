ABD’de sanayi üretimi Haziran’da beklentilere paralel yüzde 0.6 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Temmuz () – ABD’de sanayi üretimi Haziran’da beklentilere paralel yüzde 0.6 yükselerek güçlü seyrin devam ettiğine işaret etti.

ABD Merkez Bankası tarafından açıklanan sanayi üretimi verilerine göre;

“Yılın ikinci çeyreğinde ABD sanayi üretimi yıllık yüzde 6.0 artmış oldu ve sanayi üretimi ardarda üç çeyrek yükseldi.

“Mayıs’da sanayi üretiminin beklenmedik bir şekilde düşmesinin ardından Haziran’da sanayi üretiminde bir artış bekleniyordu.

“İmalat üretimi Haziran’da yüzde 0.8 artarken, Araç motoru ve parçalarının üretimi geçen ay sert düştükten sonra Haziran’da tekrar toparladı ve yüzde 0.3 arttı.

“Madencilik endeksi yüzde 1.2 yükselerek Aralık 2014’teki zirvesini de aşarak yeni bir rekor düzey gördü.

“Tesis üretimi yüzde 1.5 düştü.

“Sanayide kapasite kullanımı Haziran’da 0.3 puan artışla yüzde 78.0 düzeyine yükseldi.”