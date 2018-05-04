ABD’de restoran zinciri yaşlıları işe almadığı için 2.85 milyon dolar telafi ödemesi yaptı

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () – ABD’de ülke genelinde faaliyet gösteren Season 52 restoranlar zinciri, şubelerinde çalışmak üzere iş başvurusu yapan yaşlı kişilere yönelik ayrımcılık yaptığı için 2.85 milyon dolar telafi ödemesi yaptı.

ABD’nin Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yaşı 40 ve üzerinde olup, Season 52 şubelerinde hem hizmet tarafında hem de mutfak ve geri hizmetlerde başvuruları reddedilen kişilerin ödemeden faydalanacağı belirtildi.