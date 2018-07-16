ABD’de perakende satışlar Haziran’da beklentilere paralel

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – ABD’de perakende satışlar Haziran’da piyasa beklentilerine paralel yüzde 0.5 arttı.

ABD Nüfus İdaresi’den yapılan açıklamada perakende satışların Haziran’da yüzde 0.5 artışla 506.8 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Açıklamada Mayıs ayı perakende satış verisi de yukarı yönlü revize edilerek artışın yüzde 0.8 değil yüzde 1.3 olduğu ve perakende satışların Mayıs’ta 504.3 milyar dolara yükseldiği duyuruldu.

Perakende satışlar Haziran’da yıllık bazda ise yüzde 6.6 arttı.

Nisan’dan Haziran’a kadar olan dönemde perakende satışlar yıllık bazda yüzde 5.9 arttı.