Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

ABD’de özel sektörün işten çıkarmaları 2015 düzeyine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mart () – ABD merkezli işe yerleştirme şirketi Challenger, Gray and Christmas’a göre, ABD’de işverenler Şubat’ta, Ocak ayına göre yüzde 45 daha fazla olmak üzere, 76 bin 835 kişiyi işten çıkarma kararı...

ABD’de özel sektörün işten çıkarmaları 2015 düzeyine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mart () – ABD merkezli işe yerleştirme şirketi Challenger, Gray and Christmas’a göre, ABD’de işverenler Şubat’ta, Ocak ayına göre yüzde 45 daha fazla olmak üzere, 76 bin 835 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.
Verilere göre, şu ana kadar ABD’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artışla, 129 bin 823 kişi işten çıkarılırken, Şubat ayında ayrıca geçen yıla göre yüzde 117 daha fazla işten çıkarma bildirimi hazırlandı.
Raporda, ABD Ordusu’nun söz konusu işten çıkarımların yarısından fazlası olan 50 binden fazla kişinin işine son verdiği belirtilirken, Challenger, Gray and Christmas Başkan Yardımcısı Andrew Challenger “İşten çıkarma eğilimi, 2018’in son yarısından bu yana artış eğiliminde. Şirketlerin iş gücü yapılandırması kapsamında tüketici davranışı ve yeni teknolojinin yanında ticari ve piyasa belirsizliklerine yanıt verdiğini görüyoruz” dedi. Andrew ayrıca, perakende şirketlerinin işten çıkarımlara devam edeceğini ve geçen 10 yılın en yüksek rakamı olmak üzere 41 bin 201 kişiyi işten çıkarabileceğini belirtti.
Bu yıl, 2018’in aynı dönemine göre 181 bin 815 kişiye göre, şu ana kadar 89 bin 230 kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328