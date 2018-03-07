ABD’de özel sektör istihdamı Şubat’ta beklentileri aştı
ABD’de Şubat ayı özel sektör istihdam verileri beklenenin üzerinde geldi. Beklenti 195 binken Şubat ayında özel sektör istihdamı 235 bin arttı.
07 Mart 2018 Çarşamba 16:20
ABD’de Şubat ayı özel sektör istihdam verileri beklenenin üzerinde geldi. Beklenti 195 binken Şubat ayında özel sektör istihdamı 235 bin arttı.
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