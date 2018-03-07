ABD’de özel sektör istihdamı Şubat’ta beklentileri aştı (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart () - ABD’de Şubat ayı özel sektör istihdam verileri beklenenin üzerinde geldi. Beklenti 195 binken Şubat ayında özel sektör istihdamı 235 bin arttı.

ADP ve Moody’s Analytics tarafından hazırlanan özel sektör istihdam raporuna göre Şubat ayında ABD’de özel sektör istihdamı 195 bin beklentisini aşarak 235 bin arttı.

İnşaat sektörü istihdamının 21 bin arttığı belirtilen rapora göre imalat sektöründe 14 bin yeni istihdam yaratıldı.

Moody’s ADP raporu piyasaların yakından izlediği ABD Çalışma Bakanlığı tarım dışı istihdam verilerine öncelik oluşturuyor. ABD’de Cuma günü de piyasaların yakından izlediği tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.