ABD’de New York İşletme Koşulları Endeksi 25 yılın zirvesinde

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ağustos () – ABD’de New York İşletme Koşulları Endeksi Temmuz’da 797.5 ile 25 yılın zirvesine yükseldi.
ABD’de New York Ulusal Satın Alma Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve New York bölgesinde imalat yapan ve yapmayan firmaların iş koşullarını yansıtan New York Tedarik Zinciri Temmuz’da Haziran’daki 785.0 düzeyinden 797.5 düzeyine yükseldi.
Insitute for Supply Management (ISM) tarafından 1993 yılından bu yana açıklanan veri Temmuz’daki düzeyiyle tekrar tarihi rekor düzeye yükseldi.