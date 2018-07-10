ABD’de küçük işletmelerde iyimserlik tarihi zirvesinde

ABD’de küçük ölçekli işletmelerdeki iyimserliği ölçen National Federal Independent Businss (NFIB) İyimserlik Endeksi, Mayıs’ta endeksin yapıldığı 45 yılın en yüksek ikinci düzeyine ulaştı.



NFIB’den yapılan açıklamaya göre Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi, üç puanlık bir artışla Mayıs’ta 107.8 düzeyine ulaştı.

Araştırma, ABD’de “Wall Street” şirketlerine kontrast oluşturan ve “main Street” diye de anılan küçük işletmeler ücretler, karlılık, satışlar ve eğilimler gibi birçok alanda iyimserliğin arttığına işaret etti.



NFID Mayıs raporuna göre;



- Ücret artışları net yüzde 35 ile 45 yılın zirvesine yükseldi

- Pozitif kazanç eğilimleri anket yapılmaya başladığından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

- Pozitif satış eğilimleri 1995’ten bu yana en yüksek düzeyine ulaştı

- İşletmelerin büyüme planları anket tarihindeki en yüksek düzeye geldi.



NFID endeksi oluşturulurken bazı sorulara verilen yanıtlar ise şöyle oldu:



Katılımcıların,

- yüzde 18’i çalışan sayısını artırmayı planlıyor

- yüzde 30’u önümüzdeki yatırım yapmayı planlıyor

- yüzde 3’ü stoklarını artırmayı planlıyor

- yüzde 36’sı ekonominin iyileşeceği beklentisinde

- yüzde 30’u reel satışların artmasını bekliyor

- yüzde 3’ünün mevcut stokları azalmış

- yüzde 33’ünde başvurulabilecek iş ilanı var

- yüzde 34’ü büyümek için iyi bir dönem olduğunu düşünüyor.