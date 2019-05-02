ABD’de işsizlik başvuruları 27 Nisan haftasında sabit kaldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () - ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, 27 Nisan haftasında, bir önceki haftaya göre bir değişim göstermeyerek 230 bin kişi oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre,

- Dört haftalık işsizlik başvuruları ortalamaları, bir önceki hafta açıklanan 206 bin kişiden 6.500 kişilik artışla 212.500 kişiye yükseldi.

- Mevsimsel olarak ayarlanmış işsizlik oranı 20 Nisan haftasında bir değişim göstermeyerek yüzde 1.2 düzeyinde sabit kaldı.

- Mevsimsel olarak ayarlanmış işsiz sayısı bir 13 Nisan haftasına göre 17 bin kişi artışla 1 milyon 671 bin kişiye yükseldi.

- Dört haftalık işsizlik başvuruları ortalamaları, bir önceki hafta açıklanan 1 milyon 687 bin 500 kişiden, 13 bin 500 kişi azalarak 1 milyon 673 bin 750 kişiye geriledi.