ABD’de işgücü verimi ve işsizlik başvuruları beklenenin altında

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Mayıs () - ABD haftalık işsizlik başvuruları 225 bin olması beklenirken 211 bin olarak gerçekleşti ve Amerikalıların aldığı işsizlik yardımları 1973 yılından bu yana en düşük düzeyde. Bu da sıkılaşan bir istihdam piyasasına işaret ediyor.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD’de iş gücü verimi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 0.7 arttı, beklenti verimin yüzde 0.9 artmasıydı. ABD’de işgücü maliyetleri ise aynı dönem için yıllık bazda yüzde 2.7 arttı. İmalat sektörünün verimi ise aynı dönemde yıllık yüzde 0.5 arttı.