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ABD’de ilk kez emeklilik fonları kriptoparalara yatırım yapıyor

Erkan Öz / İstanbul, 13 Şubat () - Amerikalı yatırım kuruluşu Morgan Creek, ilk kez emeklilik fonlarından kripto paralara yatırım için fon temin ettiğini duyurdu. Blokchain ve dijital varlıklar odaklı Morgan Creek, Blockchain üzerinde çalışan...

ABD’de ilk kez emeklilik fonları kriptoparalara yatırım yapıyor

Erkan Öz / İstanbul, 13 Şubat () - Amerikalı yatırım kuruluşu Morgan Creek, ilk kez emeklilik fonlarından kripto paralara yatırım için fon temin ettiğini duyurdu.
Blokchain ve dijital varlıklar odaklı Morgan Creek, Blockchain üzerinde çalışan firma ve startup’ların yanı sıra bazı kriptoparalara da yatırım yapabilmek için 40 milyon dolar topladığını açıkladı.
Yatırımın bir kısmı Virginia Eyaleti polis ve kamu görevlilerinin emeklilik fonları tarafından sağlandı. Diğer yatırımcılar ise bir üniversite, hastane ve sigorta şirketi gibi tutucu kurumların yanında Coinbase, TrustToken, Bakkt gibi kriptopara dünyasının tanınmış şirketlerinden oluşuyor.
Morgan Creek’ten Anthony Pompliano’ya göre 40 milyon dolarlık fon bazı token projelerine yatırım yapabilir ve küçük bir miktar olsa da kasasında birtakım kriptoparalardan tutabilir. Fakat fonun asıl amacı startup’lara destek sağlamak.
Pompliano Bloomberg’e verdiği bir telefon röportajında ise “ kurumsal yatırım dünyasında şöyle bir inanış var. Eğer (blockchain ve kriptopara) endüstrisi uzun bir dönem varlığını sürdürebilirse, çok değerli hale gelecek” dedi.
Pompliano ayrıca ‘akıllı para’nın son dönemde kripto paralar da yaşanan ciddi fiyat düşüşlerine aldırmadığını ve uzun dönemli eğilimlere baktığını vurguladı.

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