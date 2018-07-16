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ABD’de Hazine İran petrolüne “muafiyet” olabilir dedi, petrol sert düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – ABD’de Hazine’nin ithalatçı şirketlerin İran petrolünü satın alma konusunda muaf olabileceğini söylemesinin ardından petrol fiyatları yüzde 3’ün üzerinde düştü. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin...

ABD’de Hazine İran petrolüne “muafiyet” olabilir dedi, petrol sert düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – ABD’de Hazine’nin ithalatçı şirketlerin İran petrolünü satın alma konusunda muaf olabileceğini söylemesinin ardından petrol fiyatları yüzde 3’ün üzerinde düştü.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin bugün yaptığı açıklamada ABD’nin yaptırımlarına rağmen bazı petrol ithalatçılarının İran petrolü ithal etmek konusunda muafiyet alabileceğini söyledi.

Batı Teksas hafif petrolü, düne göre yüzde 2.42düşüşle 68.59 dolara çekildi. Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı da, günlük yüzde 2.52 düşüşle 72.81 dolar düzeyine geriledi.

Altın dolardaki zayıflamaya bağlı olarak yatay seyrine devam ediyor.

- gümüş yüzde 0.09 düşüşle 15.80 dolardan,

- altın yüzde 0.01 düşüşle 1,241.00 dolardan,

- bakır yüzde 0.38 düşüşle 2.765 dolardan,

- platin yüzde 0.75 düşüşle 824.10 dolardan,

 - paladyum yüzde 1.32 düşüşle 920.50 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 193 liraya, çeyrek altın 316 liraya, Cumhuriyet altını da 1,283 liraya döndü.

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