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ABD’de ham petrol stokları yükseldi, benzin stokları düştü

İstanbul, 14 Mart () – ABD’de ham petrol stokları geçtiğimiz hafta rafinelerin üretimlerindeki artışa bağlı olarak yükselirken, benzin, dizel ve ısınma yakıtı stokları düştü. ABD Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre...

ABD’de ham petrol stokları yükseldi, benzin stokları düştü

İstanbul, 14 Mart () – ABD’de ham petrol stokları geçtiğimiz hafta rafinelerin üretimlerindeki artışa bağlı olarak yükselirken, benzin, dizel ve ısınma yakıtı stokları düştü.

ABD Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ham petrol stokları 9 Mart’la biten haftada 5 milyon varil yükselirken, analistlerin beklentisi 2 milyon varil artıştı.

Enerji Bakanlığı verilerine göre Cushing, Oklahoma ham petrol stokları 338 bin varil arttı.

Rafineri ham petrol çıkışları günde 432 bin varil artarken, rafineri kullanım oranları yüzde 2 yükseldi.

Benzin stokları 6.3 milyon varil düşerken, dizel ve ısınma yakıtını içeren damıtılmış petrol stokları ise 1.5 milyon varil düşmesi beklenirken 4.4 milyon varil düştü.

Net ABD ham petrol ithalatı 9 Mart’la biten haftada 407 bin varil azaldı.

 

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