ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan () - ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 7 Nisan ile sonlanan haftada 230 bin beklentiye karşın, 233 bin arttı. Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 242 bin artmış ve güçlü bir istihdam piyasasına...

12 Nisan 2018 Perşembe 15:32