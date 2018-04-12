ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan () - ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 7 Nisan ile sonlanan haftada 230 bin beklentiye karşın, 233 bin arttı.
Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 242 bin artmış ve güçlü bir istihdam piyasasına işaret etmişti.
Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan () - ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 7 Nisan ile sonlanan haftada 230 bin beklentiye karşın, 233 bin arttı. Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 242 bin artmış ve güçlü bir istihdam piyasasına...
12 Nisan 2018 Perşembe 15:32
Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan () - ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 7 Nisan ile sonlanan haftada 230 bin beklentiye karşın, 233 bin arttı.
Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 242 bin artmış ve güçlü bir istihdam piyasasına işaret etmişti.
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