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ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 218 bine yükseldi, beklenti 220 bin

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ağustos () – ABD’de haftalık işsizlik başvuruları geçen hafta 218 bin oldu, beklenti ise 220 bin olmasıydı. Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 217 bin olmuştu. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre “28...

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 218 bine yükseldi, beklenti 220 bin

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ağustos () – ABD’de haftalık işsizlik başvuruları geçen hafta 218 bin oldu, beklenti ise 220 bin olmasıydı. Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 217 bin olmuştu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre

“28 Temmuz’la biten haftada işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı beklentilerin altında kaldı.

“Dört haftalık ortalama işsizlik başvuruları 3 bin 500 azalarak 214 bin 500’e geriledi. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 23 bin düşerek 1.72 milyona geriledi.”

İşsizlik maaşı başvuruları 45 yılın en düşük düzeyine yakın seyrediyor.

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