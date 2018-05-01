ABD’de fabrikalar Nisan’da yavaşlamaya devam etti, inşaat sektörü de düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Mayıs () – ABD ekonomisi imalat sektörü faaliyetleri Nisan’da da gerilemeye devam ederken, inşaat harcamaları ise yükseliş beklentilerinin aksine Mart’ta düştü. ABD’de ISM imalat endeksi Nisan’da 57.3 düzeyine geriledi.

The Institute for Supply Management (ISM) tarafından yapılan açıklamaya göre ulusal fabrika faaliyetleri Nisan’da Mart’taki 59.3 düzeyinden 57.3’e geriledi.

Ticaret Bakanlığı ise inşaat harcamalarının Mart ayında yüzde 1.7 azaldığını açıkladı. Şubat ayında yüzde 0.1’lik artış kaydedilmiş, sonra bu veri Mart’ta yüzde 1.0’lik bir artışa revize edilmişti.

Açıklamada Nisan’da yeni siparişlerinde düşmüş olmasının ekonomik büyümenin ilk çeyrekte yavaşladığı öngörülerini güçlendirdiği vurgulandı.

ABD ekonomisinin yüzde 12’sini oluşturan imalat sektörüne ilişkin açıklanan ISM endeksinin 50.0’nin üzerinde olması büyümeye işaret ediyor.