ABD’de fabrika siparişleri Haziran’da aylık yüzde 0.7 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ağustos () – ABD’de fabrika siparişleri Haziran’da yüzde 0.7 artışla 501.7 milyar dolara yükseldi.

ABD Nüfus İdadesi verilerine göre,

“Yeni siparişler Haziran’da yüzde 0.7’ye gelen 3.3 milyar dolar artışla 501.7 milyar dolara ulaştı.

“Mayıs’ta yeni siparişler yüzde 0.4 artışla 498.4 milyar dolar olmuştu.

“Sevkiyatlar son ondört ayın onüçünde arttı ve Haziran’da yüzde 1.0 artışla 501.4 milyar dolara yükseldi. Mayıs’ta sevkiyatlar yüzde 0.6 artmıştı.

“Yerine getirilmeyen siparişler son sekiz ayın yedisinde arttı ve yüzde 0.4 artışla 1 trilyon 165 milyar dolara yükseldi. Mayıs’ta artış yüzde 0.5 olmuştu.

“Gerçekleşmeyen siparişlerin sevkiyata oranı Mayıs’taki 6.67 düzeyinden Haziran’da 6.64’e geriledi.

“Son yirmi aydır artışta olan stoklar Haziran’da yüzde 0.7 artışla 669.3 milyar dolara yükseldi. Mayıs’ta artış yüzde 0.2’ydi.

“Stokların sevkiyatlara oranı 1.33’e geriledi, Mayıs’ta bu oran 1.35’ti. “