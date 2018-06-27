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ABD’de donmuş gıda sektöründe dev birleşme

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Haziran () – ABD’li Conagra Brands, yine ABD merkezli dondurulmuş gıda üreticisi Pinnacle Foods’u 10.9 milyar dolara alacağını duyurdu.  Anlaşma RBS Capital Markets analistlerine göre Nestle’nin ardından en...

ABD’de donmuş gıda sektöründe dev birleşme

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Haziran () – ABD’li Conagra Brands, yine ABD merkezli dondurulmuş gıda üreticisi Pinnacle Foods’u 10.9 milyar dolara alacağını duyurdu. 

Anlaşma RBS Capital Markets analistlerine göre Nestle’nin ardından en büyük ikinci ABD menşeli dondurulmuş gıda şirketini oluşturacak. 

CNBC’de yer alan habere göre nakit ve hisse yoluyla şirketin değerini 8.1 milyar dolara yükselten anlaşma, borçlar da dahil toplam 10.9 milyar dolar büyüklüğünde olacak. 

Pinnacle hissdarları hisse başına 43.11 dolar ve 0.6494 Conagra hissesi alacak. Pinnacle hissedarları yeni şirketin yaklaşık yüzde 16’sının sahibi olacak. 

Satınalmaya ilişkin haberlerin ardından Pinnacle hisseleri yüzde 2.38 yükselerek 67.86 dolar oldu. Conagra Brands hisseleri ise yüzde 1.82 düşüşle 38.23 dolara geriledi. 

Yapılan açıklamaya göre anlaşmanın yıl sonuna yaklaşırken tamamlanması, satınalmanın Pinnacle hissedarlarının onayını alması gerekiyor. 

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