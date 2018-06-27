ABD’de dayanıklı mal siparişleri Mayıs’ta yüzde 0.6 düştü, beklenti yüzde 1.0 düşmesiydi

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Haziran () – ABD’de dayanıklı mal siparişleri Mayıs’ta yüzde 1.0 düşmesi beklenirken, bir önceki aya göre yüzde 0.6 düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre tost makinesinden uçağa, en az üç yıl kullanılması hedeflenen dayanıklı mal siparişleri ulaştırma ekipmanlarına olan talebim yüzde 1.0 düşmesine bağlı olarak Mayıs’ta yüzde 0.6 geriledi.

ABD’de üretilen sermaye ürünleri ve sevkiyatları için siparişlerin beklenmedik bir şekilde düştüğü vurgulanan açıklama, ikinci çeyrekte ekipman harcamalarının büyümesinin ılımlı olacağına işaret etti.