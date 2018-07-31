ABD’de çekirdek PCE Haziran’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 1.9 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Temmuz () – ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) Haziran’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 1.9 arttı. Beklenti endeksin yıllık yüzde 2.0 artmasıydı.
Kişisel gelirler ise Haziran’da beklentilere paralel yüzde 0.4 arttı.
ABD Ekonomik Araştırmalar Bürosu verilerine göre;
“Kişisel gelirler yüzde 0.4 artışla 71.7 milyar dolar yükseldi.
“Harcanabilir kişisel gelirler Haziran’da yüzde 0.4 artışla 65.3 milyar dolar yükseldi.
“Kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 0.4 artışla 57.1 milyar dolar yükseldi.
“Kişisel tüketim harcamaları (PCE) Haziran’da aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 2.2 arttı.
“PCE fiyat endeksi Haziran’da yüzde 0.1 arttı, çekirden PCE fiyat endeksi de Haziran’da yüzde 0.1 arttı.
“Haziran kişisel gelirlerdeki artış, büyük ölçüde ücretlerdeki artıştan kaynaklandı.”
“Kişisel tüketim harcamalarındaki artış büyük ölçüde hizmet harcamalarındaki 36.4 milyar dolarlık artıştan kaynaklandı.
“Artışa en büyük katkı ise gıda hizmetleri ve konaklama harcamalarından geldi.
“Kişisel harcamalar Haziran’da 62.7 milyar dolar arttı.
“Kişisel tasarruflar Haziran’da 1.05 milyar dolar oldu. Kişisel tasarruf oranı (harcanabilir gelire oran) Haziran’da yüzde 6.8 düzeyinde gerçekleşti.”