 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

ABD’de çekirdek PCE Haziran’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 1.9 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Temmuz () – ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) Haziran’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 1.9 arttı. Beklenti endeksin yıllık yüzde 2.0 artmasıydı. Kişisel gelirler ise Haziran’da beklentilere...

ABD’de çekirdek PCE Haziran’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 1.9 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Temmuz () – ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) Haziran’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 1.9 arttı. Beklenti endeksin yıllık yüzde 2.0 artmasıydı.

Kişisel gelirler ise Haziran’da beklentilere paralel yüzde 0.4 arttı.  

ABD Ekonomik Araştırmalar Bürosu verilerine göre;

“Kişisel gelirler yüzde 0.4 artışla 71.7 milyar dolar yükseldi.

“Harcanabilir kişisel gelirler Haziran’da yüzde 0.4 artışla 65.3 milyar dolar yükseldi.

“Kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 0.4 artışla 57.1 milyar dolar yükseldi.

“Kişisel tüketim harcamaları (PCE) Haziran’da aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 2.2 arttı.

 “PCE fiyat endeksi Haziran’da yüzde 0.1 arttı, çekirden PCE fiyat endeksi de Haziran’da yüzde 0.1 arttı.

“Haziran kişisel gelirlerdeki artış, büyük ölçüde ücretlerdeki artıştan kaynaklandı.”

“Kişisel tüketim harcamalarındaki artış büyük ölçüde hizmet harcamalarındaki 36.4 milyar dolarlık artıştan kaynaklandı.

“Artışa en büyük katkı ise gıda hizmetleri ve konaklama harcamalarından geldi.

“Kişisel harcamalar Haziran’da 62.7 milyar dolar arttı.

“Kişisel tasarruflar  Haziran’da 1.05 milyar dolar oldu. Kişisel tasarruf oranı (harcanabilir gelire oran) Haziran’da yüzde 6.8 düzeyinde gerçekleşti.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar