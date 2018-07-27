ABD’de çekirdek PCE 2. Çeyrekte yüzde 2.0 arttı, beklenti yüzde 2.2

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Temmuz () - ABD’de Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi 2. çeyrekte yüzde 2.0 arttı, beklenti yüzde 2.2 artmasıydı. ABD Çekirdek PCE önceki çeyrekte yüzde 2.3 olmuştu.
ABD Ekonomik Araştırmalar Bürosu verilerine göre;
- ABD’de Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi 2. Çeyrekte yüzde 1.8 arttı, beklenti 2.0 gelmesiydi, bir önceki çeyrekte ise PCE yüzde 2.5 olmuştu.
- ABD’de reel tüketici harcamaları ilk çeyrekte yüzde 0.9 arttıktan sonra ikinci çeyrekte yüzde 4.0 arttı.”