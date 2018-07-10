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ABD’de bir banka kripto para yatırımcısına kredi vermedi

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Temmuz () – Bir kripto para birimi yatırımcısı, Aralık 2017’de Bitcoin ticareti yapmış olması sebebiyle ABD merkezli bir bankanın kendisine mortgage kredisi vermeyi reddettiğini iddia etti. Reddit kullanıcısı...

ABD’de bir banka kripto para yatırımcısına kredi vermedi

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Temmuz () – Bir kripto para birimi yatırımcısı, Aralık 2017’de Bitcoin ticareti yapmış olması sebebiyle ABD merkezli bir bankanın kendisine mortgage kredisi vermeyi reddettiğini iddia etti.
Reddit kullanıcısı “faojawi”, Aralık ayında sahip olduğu Bitcoin’i sattığını ve yaklaşık bir yıl sonra söz konusu bankaya mortgage kredisi için başvurduğunu belirtirken, varlık kaynağının kripto para birimleriyle ilişkili olabileceği sebebiyle PNC’nin kendisine mortgage kredisi vermeyi reddettiğini öne sürdü.
Bitcoin yatırımcısı konuyla ilişkili şöyle yazdı:
“Aralık’ta elimdeki kripto para birimini sattım ve bankaya mortgage için başvurduğumda, Bitcoin’den bağımsız olarak, birçok süreçten geçtim. Banka, en başta Bitcoin ile ilgili herhangi bir endişe belirtmedi.
“Sonrasında benden istedikleri her şeyi yerine getirdikten ve bütün sorularını cevapladıktan sonra söz konusu sürecin bu denli uzun olmasının peşin ödeme kaynağında Bitcoin olabileceğindne kaynaklandığını ve peşin ödemedeki fonun veya mortgage satışlarının herhangi bir şekilde Bitcoin ile ilişkilendirilemeyeceğini söylediler.
“Söz konusu bütün para şu an bankada bir hesapta ve bu banka hiçbir Bitcoin borsasıyla işlem yapmadı; fakat banka, kripto para birimleri işlemlerinin ne kadar önce yapılmış olmasının önemsiz olduğunu öne sürdü ve başvurumu reddetti.”

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