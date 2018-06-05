ABD’de açık iş ilanlarının sayısı Nisan’da rekor düzeye ulaştı

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Haziran () – ABD’de açık iş ilanlarının sayısı 6.7 milyon ile Nisan’da rekor düzeye ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Mart ayında 6.63 milyon düzeyinde olan açık iş ilanlarının sayısı Nisan’da 6.7 milyona yükseldi.

Dayanıklı tüketim malları imalatında ve bilişim sektöründe açık pozisyonların sayısının arttığı, finans ve sigorta sektöründe ise bir düşüş gözlemlendiği belirtildi.

İşi bırakma oranı ise yüzde 2.3 ile resesyon sonrası zirvelerinde.

Resesyon sonrası her bir açık iş ilanı için toplam altı işsiz olduğu, bu oranın bugün bir ilana bir işsiz düzeyine gerilediği belirtildi. Bu durum ABD’de istihdam piyasasının güçlendiğine işaret ediyor.