Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

ABD ve Japonya G7’de "çevre anlaşmasını" imzalamadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – ABD ve Japonya, dünyanın en büyük ekonomilerinin bir araya geldiği G7 zirvesinde okyanuslardaki plastiğin azaltılmasını hedefleyen anlaşmayı imzalamayı reddetti. Almanya, ABD, Birleşik Krallık,...

ABD ve Japonya G7’de "çevre anlaşmasını" imzalamadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – ABD ve Japonya, dünyanın en büyük ekonomilerinin bir araya geldiği G7 zirvesinde okyanuslardaki plastiğin azaltılmasını hedefleyen anlaşmayı imzalamayı reddetti.
Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere dünyanın en büyük yedi ekonomisinin bir araya geldiği ve Kanada’nın La Malbaie kentinde düzenlenen G7 zirvesinde, dünya genelindeki plastik atık sorununa da dikkat çekildi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau konuyla ilgili Cumartesi günü gazetecilere şöyle konuştu: “Bu anlaşma yalnızca çevre için değil, aynı zamanda plastik kullanımının yol açtığı maliyeti azaltma açısından şirketlerin de işine yarayacak.”
Trudeau, Kanada’nın okyanuslardaki plastiği azaltma çalışmaları için 100 milyon dolar yatırımda bulunacağını belirtirken, diğer ülkelerin aksine ABD ve Japonya anlaşmayı imzalamayı reddetti.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325