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ABD ve Çin müzakereleri devam ediyor, Asya piyasaları yükselişte
ABD ve Çin arasında Ekim ayında devam etmesi beklenen müzakereler öncesi Asya piyasaları iyimserliğini korudu. Çin hükümeti tarafından gönderilen heyet, bu hafta ABD Ticaret Temsilcileri bürosunda iki gün boyunca ABD delegasyonuyla iki ülke...
EKONOMİ 20.09.2019, 12:19
ABD ve Çin arasında Ekim ayında devam etmesi beklenen müzakereler öncesi Asya piyasaları iyimserliğini korudu.
Çin hükümeti tarafından gönderilen heyet, bu hafta ABD Ticaret Temsilcileri bürosunda iki gün boyunca ABD delegasyonuyla iki ülke arasındaki ticari müzakerelere katılacak.
Diğer yandan yatırımcılar Çin ve Japonya’dan gelen Eylül ayı enflasyon verilerini takip etti.
Gelişmelerin etkisiyle Asya piyasalarında;
- Nikkei yüzde 0.22,
- Kospi yüzde 0.39,
- Hang Seng yüzde 0.13
- Shanghai Composite yüzde 0.23
- S&P yüzde 0.35 arttı.
Çin hükümeti tarafından gönderilen heyet, bu hafta ABD Ticaret Temsilcileri bürosunda iki gün boyunca ABD delegasyonuyla iki ülke arasındaki ticari müzakerelere katılacak.
Diğer yandan yatırımcılar Çin ve Japonya’dan gelen Eylül ayı enflasyon verilerini takip etti.
Gelişmelerin etkisiyle Asya piyasalarında;
- Nikkei yüzde 0.22,
- Kospi yüzde 0.39,
- Hang Seng yüzde 0.13
- Shanghai Composite yüzde 0.23
- S&P yüzde 0.35 arttı.
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