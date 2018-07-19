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ABD uranyum ithalatı için ulusal güvenlik soruşturması açtı

İstanbul, 19 Temmuz () - ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, uranyum ithalatı için gümrük  tarifelerinde artışa ve kota uygulamasına yol açabilecek yeni bir ulusal güvenlik soruşturması açtı. Uranyum, enerji üretim sektörünün yanı sıra,...

ABD uranyum ithalatı için ulusal güvenlik soruşturması açtı

İstanbul, 19 Temmuz () - ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, uranyum ithalatı için gümrük
 tarifelerinde artışa ve kota uygulamasına yol açabilecek yeni bir ulusal güvenlik soruşturması açtı.
Uranyum, enerji üretim sektörünün yanı sıra, nükleer silahlar, denizaltılar, uçak gemilerinde kullanılıyor.
Ross yaptığı açıklamada, ABD'de askeri ve nükleer altyapının uranyum ihtiyacının yalnızca yüzde 5'inin yurt içinden karşılandığını, bu oranın 1987'de yüzde 49 düzeyinde olduğunu anımsattı.
Soruşturma sonunda ithal uranyumun ABD'yi yabancı ülkelere aşırı bağımlı hale getirdiğinin belirlenmesi durumunda, alıcılardanihtiyaçlarının belli bir oranını yurt içinden karşılamaları zorunluluğu getirilebilecek.
ABD geçen yıl 2.2 milyar dolar tutarında uranyum cevheri ve diğer radyoaktif ürünler ithalt etti. Kanada, ABD'nin uranyum ithalatında en büyük kaynak konumunda.

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