ABD Ticaret Bakanı hisse senetlerini satacak Hazine kağıdı alacak

İstanbul, 13 Temmuz () - ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, elindeki tüm hisse senetlerini satacağını ve elde edeceği gelir ile ABD Hazine kağıdı alacağını duyurdu.

Ross yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun güvenini sağlamak için, sahibi olduğum tüm hisse senetlerimin satılıp, elde edilecek gelirle ABD Hazine tahvillerinin alınması talimatını verdim" dedi.

Ross bu açıklamayı, ABD Devlet Etik Ofisi'nden gelen "Çıkar çatışması yasası ile ters düşülebilir" uyarısının ardından yaptı.

Medyada son aylarda yer alan haberlerde Ross'un ABD'nin ticaret politikası kararlarından etkilenebilecek şirketlerde pozisyonu olduğu ya da geçmişte bu şirketlere yatırım yaptığı ileri sürülmüştü.