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ABD Ticaret Bakanı: AB otomobil tarifeleri bir seçenek olarak değerlendiriliyor
EKONOMİ 23.01.2020, 12:29
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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Avrupa Birliği’nden ithal edilen otomobillere yönelik ek gümrük vergilerinin, bir seçenek olarak değerlendirildiğini söyledi.
İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun dördüncü gününde Ross, ABD ve Fransa’nın dijital vergilendirme uygulamasını erteleme kararına rağmen, Washington yönetiminin söz konusu süreçte “farklı bir yol izleme olasılığına” paralel olarak, Avrupa Birliği’nden gelen otomobillere uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin bir seçenek olarak hala değerlendirildiğini belirtti.
Konuyla ilgili Fransa Maliye Bakanı, Paris’in teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesi konusundan “asla” vazgeçmeyeceğini ve ülkesinin soruna uluslararası düzeyde bir çözüm bulmak için çalışmaya hazır olduğunu söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump ise taraflar arasında bir anlaşmaya varılmaması durumunda tarifelerin uygulanacağını savunmuştu.
İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun dördüncü gününde Ross, ABD ve Fransa’nın dijital vergilendirme uygulamasını erteleme kararına rağmen, Washington yönetiminin söz konusu süreçte “farklı bir yol izleme olasılığına” paralel olarak, Avrupa Birliği’nden gelen otomobillere uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin bir seçenek olarak hala değerlendirildiğini belirtti.
Konuyla ilgili Fransa Maliye Bakanı, Paris’in teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesi konusundan “asla” vazgeçmeyeceğini ve ülkesinin soruna uluslararası düzeyde bir çözüm bulmak için çalışmaya hazır olduğunu söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump ise taraflar arasında bir anlaşmaya varılmaması durumunda tarifelerin uygulanacağını savunmuştu.
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