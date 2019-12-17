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ABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin Huawei ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak diğer firmaların ürünlerini satın almasını engelleyen yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti. Yasa tasarısının bu hafta senatonun onayına gitmesi...
EKONOMİ 17.12.2019, 09:50
ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin Huawei ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak diğer firmaların ürünlerini satın almasını engelleyen yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti.
Yasa tasarısının bu hafta senatonun onayına gitmesi ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarca desteklendiği için onaylanması bekleniyor.
Yasa ayrıca ABD’li küçük telekomünikasyon sağlayıcılarına 1 milyar dolar tahsis edilerek “şüpheli iletişim araçlarını” kullanımdan kaldırılmasını öngörüyor.
Kongreden yapılan ve hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin yaptığı açıklamada, “ABD’nin kablosuz geleceği için ağlarımızı yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar ABD’nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü iletişim sağlayıcılarımız bu firmaların cihazlarını kullanarak operasyonlarına devam ediyorlar” denildi.
Yasa tasarısının bu hafta senatonun onayına gitmesi ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarca desteklendiği için onaylanması bekleniyor.
Yasa ayrıca ABD’li küçük telekomünikasyon sağlayıcılarına 1 milyar dolar tahsis edilerek “şüpheli iletişim araçlarını” kullanımdan kaldırılmasını öngörüyor.
Kongreden yapılan ve hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin yaptığı açıklamada, “ABD’nin kablosuz geleceği için ağlarımızı yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar ABD’nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü iletişim sağlayıcılarımız bu firmaların cihazlarını kullanarak operasyonlarına devam ediyorlar” denildi.
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