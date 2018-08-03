ABD tarım dışı istihdamı Temmuz’da 157 bin arttı, beklenti 190 bin

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ağustos () – ABD’de tarım dışı istihdam Temmuz’da 157 bin artışla beklentilerin altında kaldı. Beklenti tarım dışı istihdamının Temmuz’da 190 bin artmasıydı. İşsizlik oranı ise yüzde 3.9’a gerileyerek son elli yılın en düşük düzeylerine geriledi.

ABD İşgücü İstatistikleri Ofisi verilerine göre;

“ABD’de işsizlik oranı Temmuz’da yüzde 0.1 düşüşle yüzde 3.9’a geriledi. Haziran’da işsizlik oranı artmıştı.

“Tarım dışı istihdamda son 12 aylık ortalama artış 203 bin düzeyinde.

“İmalat sektörü Temmuz’da yeni 37 bin istihdam yarattı.

“ABD’de işsiz sayısı 284 bin azalarak 6.3 milyona geriledi.

“ABD’de istihdama katılım Temmuz’da değişmeyerek yüzde 62.9 oldu

“ABD’de ortalama saatlik ücretler Temmuz’da yıllık yüzde 2.7 artışla 27.05 dolara yükseldi.

“İşsizlik oranı Temmuz’da yıllık bazda yüzde 0.4 gerilerken, işsiz kişilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 676 bin azaldı.

“Yetişkin erkeklerde işsizlik yüzde 3.4’e, beyazlarda yüzde 3.4’e gerilerken, yetişkin kadınlarda işsizlik yüzde 3.7’ye, gençlerde yüzde 13.1’e, Afro-Amerikan’larda yüzde 6.6’ya, Asyalılarda yüzde 3.1’e, Hispanik’lerde yüzde 4.5’e geriledi.”