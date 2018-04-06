ABD tarım dışı istihdam Mart'ta 103 bin arttı; beklenti 193 bin

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Nisan () - ABD tarım dışı istihdam 193 bin artması beklenirken Mart ayında 103 bin artışla beklentilerin altında kaldı.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre ABD'de Mart ayında işsizlik oranı yüzde 4.1 ile değişmedi ve ortalama saat ücretleri 8 cent artarak 26.82 dolara çıktı.

Tarım dışı istihdam Şubat’taki 326 bin artışın ardından Mart ayında da artmaya devam etti ve 103 bin artarak beklenti 193 binin altında kaldı.

İmalat sektöründe işsizlik 22 bin artarken, işlenmiş metal ürünler sektöründe istihdam 9 bin arttı. İmalat sektörü son yılda 232 bin yeni istihdam yarattı. Sağlık sektörü istihdamı 22 bin arttı. Madencilik istihdamı Mart ayında 9 bin artarken, geçen yıla göre 78 bin arttı. Perakende sektörü ise 4 bin düştü ve geçen yıla göre yatay seyretti. İnşaat sektöründe ise Mart ayında istihdam 15 bin azaldı ve geçen yılın aynı dönemine göre 65 bin arttı.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre işsizlik yüzde 4.1 düzeyinde ve 6.6 milyon olarak gerçekleşti. Yetişkin erkeklerde işsizlik oranı yüzde 3.7 düzeyindeyken, yetişkin kadınlarda işsizlik oranı yüzde 3.7 ve genç işsizliği yüzde 13.5 olarak gerçekleşti.

Uzun dönem işsizlerin sayısı toplam işsiz sayısının yüzde 20.3’ünü oluşturdu ve 1.3 milyon olarak gerçekleşti. Uzun dönem işsizlerin sayısı geçen yıla göre 338 bin azaldı.

Ortalama çalışma saati ise özel tarım dışı istihdam sektöründe Mart ayında da bir önceki ay gibi 34.5 saat olarak gerçekleşti. İmalat sektöründe çalışma haftası 0.1 saat düşüşle 40.9 saate geriledi. Mesailer ise 0.1 saat düşüşle 3.6 saate düştü.

Ücretler geçen yıla göre yüzde 2.7 arttı

Mart’ta ortalama saatlik ücretler tarım dışı sektörlerde 8 cent artışla 26.82 dolara ulaştı. Bir yıl öncesine göre saatlik ücret yüzde 2.7 artışla 71 cent yükselmiş oldu.

Ocak ayı verilerinde revizyon yapıldı

Ocak ayı tarım dışı istihdamı 239 binden 176 bine revize edilirken, Şubat ayı tarım dışı istihdam verisi ise 313 binden 326 bine yükseldi.