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ABD Senatosu Temmuz’da "Libra" için oturum düzenleyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Facebook’un kripto para birimi Libra’ya ilişkin Temmuz’da bir oturum düzenleyecek. Çeşitli medya kaynaklarında yer alan habere göre, söz konusu oturumun henüz...

ABD Senatosu Temmuz’da "Libra" için oturum düzenleyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Facebook’un kripto para birimi Libra’ya ilişkin Temmuz’da bir oturum düzenleyecek.
Çeşitli medya kaynaklarında yer alan habere göre, söz konusu oturumun henüz belirlenmiş tanıklarının bulunmadığı belirtildi. Libra’nın tanıtımından önce ABD’de birçok yasa yapıcı, blockchain destekli para birimlerinin finansal sisteme yönelik olası etkileri ve kişisel gizliliğe yönelik riskleri hakkında endişelerini dile getirmişti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Facebook’un kripto Libra’nın tanıtımından önce yasa yapıcılarıyla görüştüğünü söylemişti.
Facebook, Salı günü kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra’nın 2020’de piyasaya sürüleceğini duyurdu.

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