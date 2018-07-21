ABD: Rus alüminyum üreticisi Rusal, yaptırım listesinden çıkabilir

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Temmuz () – ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Rus alüminyum üreticisi Rusal’ı ABD’nin yaptırım listesinden çıkarmaya açık olduklarını söyledi ve “amacımız Rusal’ı işinden etmek değil” dedi.



ABD Hazine Bakanlığı Nisan ayında Rus milyarder Oleg Deripaska ve büyük hissedarı olduğu sekiz şirkete yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Bu gelişme üzerine, küresel alüminyum pazarında yaptırımların Rusal için yavaşlatılması konusunda lobi faaliyetlerine neden olmuş, ABD Nisan’da Rusal’a uygulanacak yaptırımların başlangıcını ertelemişti.



Rusal dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden biri.



Mnuchin Nisan’daki açıklamasında “Rusal ABD yaptırımlarının etkisini hissetti; ancak, ABD hükümetinin hedefi Rusal ve birimlerinde çalışan çalışkan insanlar değildir” demişti.