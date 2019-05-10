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ABD piyasaları Uber'in halka arz gününe düşüşle başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () - ABD hisse senedi piyasaları, Uber’in New York Borsası’nda işleme açılacağı haftanın son işlem gününe artışla başladı. Araç paylaşım hizmeti veren Uber hisse başına 45 dolardan halka arz...

ABD piyasaları Uber'in halka arz gününe düşüşle başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () - ABD hisse senedi piyasaları, Uber’in New York Borsası’nda işleme açılacağı haftanın son işlem gününe artışla başladı.
Araç paylaşım hizmeti veren Uber hisse başına 45 dolardan halka arz edilirken, şirketin toplam piyasa değeri 82.4 milyar dolar olarak hesaplandı.
Diğer yandan analistlere göre, yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump’ın, artan gümrük vergilierinin ABD ekonomisine “harika bir ticaret anlaşmasından dahi daha çok katkı" sağlayacağını açıklamasını kabullendiler.
ABD hisse senedi piyalasarında açılış sonrasında son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.26
- Nasdaq yüzde 0.35 ve
- S&P yüzde 0.31 düştü.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.23 değer kazanarak 1.1240 düzeyine geriledi.

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