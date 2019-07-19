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ABD piyasaları Microsoft’un rekor geliriyle artıda başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Temmuz () – ABD piyasaları, dünyanın en değerli ikinci şirketi Microsoft gelirlerinin beklentilerin oldukça üzerinde, yeni rekor düzeyleri görmesiyle yükseldi. Microsoft hisseleri açılış öncesi işlemlerde...

ABD piyasaları Microsoft’un rekor geliriyle artıda başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Temmuz () – ABD piyasaları, dünyanın en değerli ikinci şirketi Microsoft gelirlerinin beklentilerin oldukça üzerinde, yeni rekor düzeyleri görmesiyle yükseldi.
Microsoft hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 2.89 artışla 140.36 dolara yükselirken, yatırımcılar ayrıca St. Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard ve New York Fed Başkanı John Williams’ın açıklamaları sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’in uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini takip etti.
Erken işlemlerde;
- Dow Jones yüzde 0.31,
- Nasdq yüzde 0.53,
- S&P 500 yüzde 0.36 yükseldi.
Gelişmelerin ardından TSİ 16:33’te euro dolar karşısında yüzde 0.24 düşüşle 1,2227 dolara, sterlin de yüzde 0.24 düşüşle 1,25155 dolara geriledi.

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